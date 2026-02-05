Главным врачом больницы имени Семашко в Симферополе назначен Игорь Чемоданов

Министерство здравоохранения Республики Крым подтверждает, что с 02.02.2026 должность главного врача ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» занимает Чемоданов Игорь Геннадьевич, – говорится в сообщении.

Игорь Чемоданов родился в поселке Ленино (Крым) в семье медработников. Имеет два высших образования. В 1993-1999 годах учился в Крымском государственном медицинском университета имени С. И. Георгиевского (ныне Медицинской академия имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского). В 2004 году окончил Харьковскую региональную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «государственное управление».

С 1999 по 2001 год проходил интернатуру в общехирургическом отделении территориального медицинского объединения № 1 в Керчи. В 2001-2006 годах работал в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко в Симферополе по специальности хирург-сосудистый в отделении кардио-сосудистой хирургии.

С 2006 по 2010 год Игорь Чемоданов занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи в Симферопольской горбольнице № 6 (ныне ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6»). С 2010 года — главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Центр крови».

11 июля 2019 года назначен министром здравоохранения Республики Крым. В сентябре 2020 года его освободили от обязанностей. После стал главным врачом крымского Центра крови.

источник: РИА Новости Крым