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Главный следователь навестил маленьких пациентов республиканской детской больницы

Главный следователь Крыма навестил маленьких пациентов республиканской детской больницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:31 04.01.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Вместе с главным врачом детской больницы Анатолием Олейником он осмотрел помещения медучреждения, где сегодня проводится капитальный ремонт.

В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» Владимир Николаевич передал ребятам подарки от следователей – творческие наборы, книги, раскраски. Главный следователь полуострова пожелал каждому маленькому пациенту крепкого здоровья, победы над всеми невзгодами и выразил уверенность, что у этих отважных детей и их мужественных родителей все получится, — сообщили в Следкоме.

Главный следователь Крыма навестил маленьких пациентов республиканской детской больницы

 

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