Главный следователь Крыма навестил маленьких пациентов республиканской детской больницы

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии республиканской детской клинической больницы в Симферополе.
Вместе с главным врачом детской больницы Анатолием Олейником он осмотрел помещения медучреждения, где сегодня проводится капитальный ремонт.
В рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» Владимир Николаевич передал ребятам подарки от следователей – творческие наборы, книги, раскраски. Главный следователь полуострова пожелал каждому маленькому пациенту крепкого здоровья, победы над всеми невзгодами и выразил уверенность, что у этих отважных детей и их мужественных родителей все получится, — сообщили в Следкоме.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя