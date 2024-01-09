Главный следователь Крыма встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев побывал в гостях у основателя общественной благотворительной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, где встретился с многодетными семьями участников специальной военной операции.
Юные севастопольцы за чашкой чая рассказали Владимиру Николаевичу о своих успехах в учебе, творчестве и спорте. Главный следователь полуострова поблагодарил их родителей за воспитание и всестороннее развитие детей и самоотверженную службу Родине, пожелав всем успехов и общей Победы.
Елена Алексеевна поделилась итогами работы организации, рассказала о новых проектах и поблагодарила следователей за помощь детям и семьям, которые сталкиваются с трудностями, а вместе с офицерами СК «Севмамы» содействуют в разрешении их трудных жизненных ситуаций и восстановлении нарушенных прав, — сообщили в Следкоме.
В завершении встречи Владимир Терентьев поздравил многодетные семьи с новогодними праздниками, вручив подарки, а Елена Голубева передала в знак дружбы и сотрудничества Главному следственному управлению картину, написанную севастопольской художницей.
Фото: Следком.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя