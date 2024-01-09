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Главный следователь встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

Главный следователь Крыма встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 20:47 09.01.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев побывал в гостях у основателя общественной благотворительной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, где встретился с многодетными семьями участников специальной военной операции.

Главный следователь Крыма встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

Юные севастопольцы за чашкой чая рассказали Владимиру Николаевичу о своих успехах в учебе, творчестве и спорте. Главный следователь полуострова поблагодарил их родителей за воспитание и всестороннее развитие детей и самоотверженную службу Родине, пожелав всем успехов и общей Победы.

Елена Алексеевна поделилась итогами работы организации, рассказала о новых проектах и поблагодарила следователей за помощь детям и семьям, которые сталкиваются с трудностями, а вместе с офицерами СК «Севмамы» содействуют в разрешении их трудных жизненных ситуаций и восстановлении нарушенных прав, — сообщили в Следкоме.

Главный следователь Крыма встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

В завершении встречи Владимир Терентьев поздравил многодетные семьи с новогодними праздниками, вручив подарки, а Елена Голубева передала в знак дружбы и сотрудничества Главному следственному управлению картину, написанную севастопольской художницей.

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Главный следователь Крыма встретился в Севастополе с многодетными семьями участников СВО

Фото: Следком.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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