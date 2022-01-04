Главы МИД стран НАТО обсудят требования России по европейской безопасности 7 января

Тема Крыма косвенно затронута.

Главы МИД стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщается во вторник в Twitter НАТО.

Министры обсудят «концентрацию российских сил на территории Украины». Подчеркнем, что НАТО подразумевает территорию Крымского полуострова.

Эта встреча созвана в преддверии первого за два с половиной года Совета Россия — НАТО (СРН) 12

ТАСС подтверждает проведение заседания Совета Россия – НАТО 12 января. Североатлантический альянс призывает РФ принимать во внимание свою «озабоченность».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года, — говорится в сообщении пресс-службы альянса. — Диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО.

В НАТО пока не уточнили повестку дня встречи. Ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В свою очередь Столтенберг неоднократно заявлял в декабре, что предлагает созвать в начале 2022 года СРН «для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее«, а также слухи о «концентрации сил РФ у границы с Украиной«.

Последний раз СРН созывался летом 2019 года без каких-либо практических результатов. 12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Позиция России.

В ночь на 31 декабря Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты. В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения.

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