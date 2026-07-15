Главы муниципалитетов в Крыму должны молниеносно реагировать на проблемы жителей

В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам посещения Красногвардейского и Нижнегорского районов.
Руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями муниципалитетов таким образом, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным. Для этого нужно задействовать все резервные виды связи и определить ответственных на местах, — написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что «в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу».
источник: РИА Новости Крым
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