Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Главы муниципалитетов в Крыму должны молниеносно реагировать на проблемы жителей
Новости Республики
фото: © Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Главы муниципалитетов в Крыму должны молниеносно реагировать на проблемы жителей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:09 15.07.2026

В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам посещения Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями муниципалитетов таким образом, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным. Для этого нужно задействовать все резервные виды связи и определить ответственных на местах, — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что «в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу».

Узнайте больше:  Для Крыма создадут новую систему снабжения топливом - говорят, будет защищена от атак противника

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 111

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.