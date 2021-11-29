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Главы регионов лично ответят за темпы вакцинации
Фото: glava.rk.gov.ru

Главы регионов лично ответят за темпы вакцинации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:10 29.11.2021

Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений Главы государства по итогам совещания с членами Правительства.

Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции, — говорится в списке поручений.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Ранее Путин неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением «ковида» в регионах и вовремя принимать необходимые меры.

Главы регионов лично ответят за темпы вакцинации

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