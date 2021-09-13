Глеб Сухоцкий из Симферополя – на подиуме Кубка мира по парапланеризму

В турецком Ак-Сарае завершился розыгрыш Кубка мира по парапланеризму.

Спортивная дисциплина «параплан – парящий полет» является самой популярной и массовой в виде спорта «спорт сверхлегкой авиации». 115 сильнейших спортсменов из 27 стран мира состязались за право подняться на подиум этих соревнований. И с этой непростой задачей удалось справиться сильнейшему спортсмену России, одному из лучших пилотов планеты, мастеру спорта международного класса, неоднократному чемпиону России, действующему вице-чемпиону мира, нашему земляку – симферопольцу Глебу Сухоцкому, — сообщил порталу « Крымский спорт » председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России» в Республике Крым Вячеслав Копчинский.

За пять лётных соревновательных дней, преодолев гоночную дистанцию на безмоторном параплане только по линии оптимизации более 450 км, Глеб занял второе место на Кубке мира, уступив всего 18 очков победителю – представителю Северной Македонии Мартину Йованоски.

Благодаря столь высокому результату Глеба Сухоцкого и результатам остальных членов команды российская сборная заняла второе место и в командном зачете, оставив позади 25 из 27 национальных сборных других стран.

Отметим, что, помимо Глеба Сухоцкого, в составе российской сборной на Кубке соревновались еще два представителя Крыма – симферопольцы Вадим Ельцов и Сергей Чепелев.