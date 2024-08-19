Глубинное интервью как метод исследования — что нужно знать

Глубинное интервью — это метод качественного исследования, который используется для получения глубокого понимания мнений, мотивов, и опыта респондентов. В отличие от обычных опросов или анкетирования, проведение глубинного интервью предполагает более детализированные и открытые вопросы, которые позволяют исследователю проникнуть в суть вопроса и получить более богатую информацию.

Основные особенности глубинного интервью:

гибкость : вопросы могут меняться в зависимости от ответов респондента, что позволяет исследователю углубляться в интересующие темы.

: вопросы могут меняться в зависимости от ответов респондента, что позволяет исследователю углубляться в интересующие темы. неформальная обстановка : интервью часто проводится в непринужденной атмосфере, чтобы респондент чувствовал себя комфортно и был более открыт.

: интервью часто проводится в непринужденной атмосфере, чтобы респондент чувствовал себя комфортно и был более открыт. глубина анализа : цель — не только получить ответы на вопросы, но и понять мотивы и причины, стоящие за этими ответами.

: цель — не только получить ответы на вопросы, но и понять мотивы и причины, стоящие за этими ответами. небольшое количество респондентов: обычно проводится с ограниченным числом людей, но зато с каждым из них ведется длительная и тщательная беседа.

Глубинные интервью используются в маркетинговых исследованиях, социологии, психологии и других областях, где важно понять внутренний мир респондентов и их восприятие определённых ситуаций или продуктов.