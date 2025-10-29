Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно, – цитирует Карлсона РИА Новости.

Телеведущий также указал, что западные политики говорят о «скором крахе» экономики РФ, но эти прогнозы бездоказательны и делаются для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.

Ранее экс-посол США на Украине Уильям Тейлор в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым заявил, что Украина не сможет в ближайшем будущем «вернуть» Крым и Донбасс, тем более военным путем. По его словам, любые попытки силового захвата регионов «не принесут устойчивого результата», а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию.

источник: РИА Новости Крым