Год без Юрия Мешкова. Крымский Гамлет

Сегодня – ровно год со дня смерти первого президента Крыма Юрия Мешкова. Он скончался 29 сентября 2019 года после перенесенного инсульта в больнице подмосковного Красногорска.

Напомним, в 1994 году Юрий Мешков победил (Николая Багрова) во втором туре выборов президента Республики Крым, набрав 72,92 % голосов. Это было сложное время. И Украина относилась к Крыму, как мачеха к падчерице, и России (тем более, после событий 93-го) Крым был не слишком-то нужен. Время политической балансировки и романтических амбиций, помноженное на реальность: депрессию, инфляцию, отключения света и воды, безработицу, цены, смену мировоззрения… Время обманутых надежд. Сложно сказать, привел бы в 90-х Мешков Крым в Россию? Политические подковерные игры, договоренности «верхушек», нюансы республиканской конституции, ошибки самог крымского президента и череда предательств привели к тому, что Юрий Мешков был отстранен от должности президента 17 марта 1995 года, в соответствии с Законом Украины «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым». С 1995 года Юрий Мешков проживал в Москве. У него были откровенно плохие отношения с украинской властью и крымскими «элитами». Но он оставался символом. Того самого «почти независимого» Крыма, у которого было столько планов и мечтаний.

Напомним, что Юрий Мешков в 2000 году защитил диссертацию по теме «Конституционно-правовой статус Республики Крым». В последние годы преподавал в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина.

Уже после 2014-го пытался участвовать в политической жизни Крыма. Но дважды в одну воду войти не удалось. Если в начале 90-х это был феномен – народная поддержка человека с лозунгами и надеждами, без капиталов, без «покровителей», без ресурсов, то в наше время – вышеперечисленные «нюансы» и определяют место в политике. В систему Мешков не вписался. Крымский Гамлет. Без «политических родителей», устроивший переполох на полуострове, не доведший замыслы до конца, воюя со всеми…

Он ушел на 74-м году жизни. Похоронен в Симферополе, на кладбище «Абдал-2». На могиле скромный деревянный крест, выцветшее фото… Теперь его последователи затевают спор с властью. Повод – описание событий «украинского» и «российского» периодов жизни Крыма в новой и новейшей истории. В том числе упоминается и роль Юрия Мешкова. Непростого, противоречивого, странного… но первого и последнего президента Крыма.

Егор Лиходеев.