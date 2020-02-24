Год проекту «Политический лидер»: от Крыма и Севастополя его прошел один человек – лидер «Добровольца»

Человек этот – наш старый друг, балаклавский муниципальный депутат, лидер Общественного Движения «Доброволец», член регионального Политсовета «Единой России», руководитель крымского и севастопольского отделения МОФ «Российский Фонд Мира» Дмитрий Голиков. Что дало, лично ему, обучение в «высшей политической школе», прочувствовал ли на себе, каково это быть в «кадровом резерве» и в центре «политических баталий»?

Ровно год назад я прибыл в Москву на обучение… Серьезный, жёсткий трёхэтапный отбор. Из Севастополя я прошел один. Как потом оказалось, что и крымчане сюда не пробились. Так что мне пришлось на проекте, как говориться, «за двоих»… Мощные спикеры. Мощный коучинг. Программа обучения — настолько доступна и проста, и в тоже время практична и интересна, что время пролетело как миг… Окрылённый и наделённый знаниями я вернулся домой. Мне было интересно познать, что такое Партия «Единая Россия» изнутри, так сказать… От первых лиц… Все обучение строилось на одном: ищите возможность побеждать оппонентов. Возможность эта придет, только если научиться слышать людей. И самое главное — научиться решать людские вопросы, — вспоминает Дмитрий Голиков.

История не нова: практика всегда корректирует теорию, «пар» и пиар, сообщения и заседания не заменят «живой работы» с людьми. Все это лидер «Добровольца» — Общественного Движения, ежедневно работающего на благо севастопольцев, на совместное решение проблемных вопросов, трудных жизненных ситуаций, — знал и раньше. Только вот понятия «политик» и «человек» в его практике если и пересекались, то не часто.

А на учебе в Москве повторяли: «Учитесь и становитесь политиками — людьми! Уходите от банальности. Развивайтесь как личности»…

Меня это устроило полностью. Я получил знания. Я получил подтверждение, правильности своего направления движения… Вернувшись домой, получил ещё один очень хороший урок… Как велико расстояние между желанием руководства и реальными действиями исполнителей… Сколько стен и искаженных реалий… Как верхи теряют контроль действительности, получая информацию с низов, пусть во многом и не специально, и не всегда намеренно искаженную… Как силен в политике «Человеческий Фактор»… Вернувшись домой и пройдя после обучения избирательную компанию и даже «вылетев» из нее, чётко понял одно: Возможность находится в политике и оставаться человеком есть! И этому даже учат… А вот как это учение реализовать… А этому уже научит жизнь и работа над своими ошибками. Как в моем случае, — отмечает Дмитрий Голиков.

И самое главное – нельзя отрываться «от корней». Севастопольский «Доброволец» объединяет самых разных людей, что же без них лидер-«одиночка»? Дмитрий признается: заряжается энергией, позитивом, желанием работать от своих единомышленников. И пусть для них он не абстрактный «политический лидер», а просто надежный друг и товарищ, готовый подставить свое плечо «Добровольца».