Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Годовалого ребенка случайно заперли в квартире. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

crimeapress_news

Годовалого ребенка случайно заперли в квартире. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь
Фот: МЧС РК

Годовалого ребенка случайно заперли в квартире. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:55 13.10.2020

Накануне вечером (в 18:25) в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что в п. Шубино Кировского района, захлопнулась дверь на балкон с родителями, а годовалый ребенок находится в квартире без присмотра. Требуется помощь спасателей.

Если взаперти оказался ребенок, лежачий больной или пожилой человек, нуждающийся в медицинской помощи, то действовать нужно, как можно быстрее. Такие обстоятельства не терпят длительного ожидания, потому что беспомощного человека нельзя оставлять надолго в одиночестве. Открытие дверей в подобных ситуациях – единственный вариант быстро попасть в помещение и оказать необходимую помощь.  И очень часто именно своевременное прибытие специалистов МЧС Крыма спасало жизни людей, — подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К месту вызова немедленно была направлена дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели выяснили, что когда родители вышли на балкон, ребенок захлопнул дверь и не смог самостоятельно её открыть. Сотрудники МЧС Крыма, с использованием шанцевого инструмента открыли входную дверь. Ребенок, находящийся в квартире играл и в медицинской помощи не нуждался.

Министр ЧС РК напомнил, что сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществляют вскрытие дверей только в случаях угрозы жизни или, когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики.  Еще одно непременное условие для вскрытия двери – наличие паспорта или документа о собственности или подтверждение этого права собственности двумя соседями с паспортами. Кроме того, подобные работы проводятся в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

Годовалого ребенка случайно заперли в квартире. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.