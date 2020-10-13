Годовалого ребенка случайно заперли в квартире. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

Накануне вечером (в 18:25) в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что в п. Шубино Кировского района, захлопнулась дверь на балкон с родителями, а годовалый ребенок находится в квартире без присмотра. Требуется помощь спасателей.

Если взаперти оказался ребенок, лежачий больной или пожилой человек, нуждающийся в медицинской помощи, то действовать нужно, как можно быстрее. Такие обстоятельства не терпят длительного ожидания, потому что беспомощного человека нельзя оставлять надолго в одиночестве. Открытие дверей в подобных ситуациях – единственный вариант быстро попасть в помещение и оказать необходимую помощь. И очень часто именно своевременное прибытие специалистов МЧС Крыма спасало жизни людей, — подчеркнул министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К месту вызова немедленно была направлена дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели выяснили, что когда родители вышли на балкон, ребенок захлопнул дверь и не смог самостоятельно её открыть. Сотрудники МЧС Крыма, с использованием шанцевого инструмента открыли входную дверь. Ребенок, находящийся в квартире играл и в медицинской помощи не нуждался.

Министр ЧС РК напомнил, что сотрудники «КРЫМ-СПАС» осуществляют вскрытие дверей только в случаях угрозы жизни или, когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики. Еще одно непременное условие для вскрытия двери – наличие паспорта или документа о собственности или подтверждение этого права собственности двумя соседями с паспортами. Кроме того, подобные работы проводятся в присутствии сотрудников правоохранительных органов.