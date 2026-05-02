Годовщина трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: комментарий Сергея Аксёнова

«Одесская Хатынь» ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг.

Массовое убийство в Одессе осталось по большому счету преступлением без наказания. Последствия этой безнаказанности сегодня очевидны – от зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов нашей страны до террористических атак по глубоким тылам.

Но, как говорят, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно. Кто-то из убийц уже в аду, в компании Бандеры. Многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв, кто глумился над ними, отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец.

Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок. И что русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу – теперь уже навсегда.

Никто не забыт, ничто не забыто.

Вечная память и Царствие Небесное мученикам Одессы и всем невинным жертвам нацистов, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым