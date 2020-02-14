Годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия в Симферополе

15 февраля в Симферополе в 10:00 состоится возложение цветов и венков к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

В торжественной церемонии примут участие представители республиканской и городской власти. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходит в два этапа. После традиционного митинга у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в Государственном академическом театре состоится концерт, посвященный памятной дате, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.