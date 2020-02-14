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15 февраля - годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия в Симферополе

Годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 11:05 14.02.2020

15 февраля в Симферополе в 10:00 состоится возложение цветов и венков к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане».

В торжественной церемонии примут участие представители республиканской и городской власти.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходит в два этапа. После традиционного митинга у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в Государственном академическом театре состоится концерт, посвященный памятной дате, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

 

Годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия в Симферополе

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