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Голодать не будем: российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме
иллюстрация: pxhere.com

Голодать не будем: российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:07 21.03.2022

Несмотря на ажиотаж и повышенный спрос на ряд товаров, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов питания. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает «МИР 24».

Россия уже давно и полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. Отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев. И поверьте, отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2020 году, в начале пандемии. Многие заводы по сути дела были вынуждены практически круглосуточно работать. Сейчас предприятия также наращивают производство. И, конечно же, готовы адаптироваться под новые запросы рынка, – отмечает глава Минсельхоза.

Ранее глава Росздавнадзора Алла Самойлова сообщила, что проблем с производством и поставкой лекарств в России нет. Те препараты, которые пропали из аптек, в достаточном количестве есть у дистрибьютеров и производителей и в ближайшее время поступят в аптечные сети.

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