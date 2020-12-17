Гололедица на дороге и туман стали причиной ДТП на Симферопольской объездной

Сегодня утром на Симферопольской объездной, на участке «Дубки – Левадки» произошли два ДТП, с участием пяти и одного автомобилей. Причинами аварий стали скользкая дорога, плохая видимость (туман) и неправильно выбранный водителями скоростной режим. Больше всего не повезло водителю «Mitsubishi» — авто на полном ходу пробило ограждение и вылетело в кювет, где перевернулось.

Около 8 утра на автодороге «Мирное – Дубки — Левадки» водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением, снес дорожное ограждение и вылетел в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в ГИБДД.

Буквально, через полтора часа на том же участке произошло массовое ДТП. В затормозившую «Шкоду» сзади врезался «Mercedes». В свою очередь, «Skoda» «отлетела» в двигавшийся по соседней полосе «Daewoo», а тот – в грузовую «ГАЗель».

В результате ДТП пострадавших нет, по факту произошедшего ведется проверка, — отметили в ГИБДД.