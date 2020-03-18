Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Текст Указа .

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю: назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, — говорится в документе.

Также в указе обозначен вопрос, который будет задан россиянам — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Указ Президента РФ уже опубликован, а потому вступил в силу.