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Голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля

Голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 18.03.2020

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Текст Указа.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю: назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, — говорится в документе.

Также в указе обозначен вопрос, который будет задан россиянам — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Указ Президента РФ уже опубликован, а потому вступил в силу.

Голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля

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