Голосование по выбору объектов благоустройства стартует 15 марта — что предлагают ялтинцам

С 15 марта ялтинцы смогут проголосовать за объект, который будет благоустроен в 2025-м году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
С 15 по 17 марта ялтинцы смогут выбрать один из трёх объектов, который будет благоустроен в 2025-м году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента.
В перечень претендентов, которые в этом году участвуют во Всероссийском голосовании вошли парк «Ясная Поляна» (подробнее здесь: https://yalta.rk.gov.ru/articles/ad7474e5-a113-41b8-a743-acc97f4d2d4c), многофункциональная зона отдыха в районе ул. Приветной в пгт Гурзуф (подробнее здесь: https://yalta.rk.gov.ru/articles/9a0f95bf-94c5-4aa3-8f41-bb1b4f8734b1), и примыкающий к набережной сквер «Городской сад» в Ялте (https://yalta.rk.gov.ru/articles/595415a5-4ecb-46ea-9645-71f2aebd3ae1).
Выбрать одну из территорий смогут граждане России старше 14 лет, отдать свой голос можно только один раз, сделать это ялтинцы смогут лично в пунктах проведения голосования, где будут работать волонтеры благоустройства, которых можно будет узнать по заметной экипировке с соответствующей символикой.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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