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Google Maps проигнорировал переименование Киевом городов и сел в Крыму
фото: © РИА Новости Крым. Александр Полегенько

Google Maps проигнорировал переименование Киевом городов и сел в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:32 12.02.2025

Американский сервис Google Maps проигнорировал переименование Киевом населенных пунктов в российском Крыму и сохранил на картах прежние названия городов, сел и районов. Об этом сообщает РИА Новости:

Полученные в 1930 – 1940 годах российские названия населенных пунктов и районов Крыма сохранились прежними, без учета переименований, принятых парламентом Украины. Их видят как пользователи России, так и зарубежья. В частности, на карте есть город Красноперекопск, который украинский режим два года назад переименовал в Яны Капу, а также ряд других населенных пунктов, получивших на Украине крымско-татарские названия.

Переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В январе 2025 года украинские депутаты анонсировали переименование более чем 200 географических объектов по всей Украине, которые имеют отношение к СССР и Российской Федерации.

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источник: РИА Новости Крым

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