Горе-художник, раскрасивший 11-ю севастопольскую батарею, может отправиться на три года в колонию

История о горе-художнике, незадачливом последователе Бэнкси получила широкий резонанс. Напомним, этот 37-летний мужчина, словно подросток неразумный, расписал граффити 11-ю севастопольскую батарею. И бог с ней, художественной «ценностью» его рисунков, но ведь памятник же осквернил.

В полиции Севастополя сообщили о возбужденном уголовном деле. Если кто-то наивный, думал, что все ограничится «хулиганством» (по сути, извинениями и штрафом), он ошибся. Все намного серьезнее. «Гость из Москвы» повредил объект культурного наследия регионального значения. Впрочем, он рассказывает, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку Городу-Герою («всего лишь разрисовал корабельную пушку»). Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу.

В настоящее время сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей», — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трёх миллионов рублей, обязательных работ на срок до четырёхсот часов, принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на срок до трёх лет.