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«Горел» курортный отель в Кореизе

«Горел» курортный отель в Кореизе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:26 25.03.2024

В ГУ МЧС России по РК сообщили о пожарно-тактических учениях по второму рангу сложности на территории курортного отеля «Респект Холл» в Кореизе.

«Горел» курортный отель в Кореизе

По легенде, пожар возник на подземной парковке, на втором этаже, в результате короткого замыкания электропроводки в подкапотном пространстве припаркованного автомобиля. Пожар распространился, и возникла угроза для рядом стоящих машин. Произошло сильное задымление парковки, смежных помещений и первого этажа. Условный пожар сопровождался интенсивными тепловыми потоками. Сотрудники отеля, обнаружили задымление и позвонили 101, организовали эвакуацию постояльцев.

«Горел» курортный отель в Кореизе

Огнеборцы прибыли на место и провели боевое развёртывание. Штаб пожаротушения организовал звенья ГДЗС, которые в ходе разведки обнаружили 10 человек, отрезанных от путей эвакуации на 3 этаже здания. Все они были выведены из здания и преданы медицинским сотрудникам.  Далее проводилась работа по локализации и ликвидации пожара, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«Горел» курортный отель в Кореизе

Всего в учениях приняли участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Пожарно-тактические учения проводятся для отработки действий персонала объекта, руководящего состава и проверки боеготовности подразделений пожарной охраны к тушению пожаров в здании с массовым пребыванием людей.

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«Горел» курортный отель в Кореизе

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