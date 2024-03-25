«Горел» курортный отель в Кореизе

В ГУ МЧС России по РК сообщили о пожарно-тактических учениях по второму рангу сложности на территории курортного отеля «Респект Холл» в Кореизе.

По легенде, пожар возник на подземной парковке, на втором этаже, в результате короткого замыкания электропроводки в подкапотном пространстве припаркованного автомобиля. Пожар распространился, и возникла угроза для рядом стоящих машин. Произошло сильное задымление парковки, смежных помещений и первого этажа. Условный пожар сопровождался интенсивными тепловыми потоками. Сотрудники отеля, обнаружили задымление и позвонили 101, организовали эвакуацию постояльцев.

Огнеборцы прибыли на место и провели боевое развёртывание. Штаб пожаротушения организовал звенья ГДЗС, которые в ходе разведки обнаружили 10 человек, отрезанных от путей эвакуации на 3 этаже здания. Все они были выведены из здания и преданы медицинским сотрудникам. Далее проводилась работа по локализации и ликвидации пожара, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего в учениях приняли участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Пожарно-тактические учения проводятся для отработки действий персонала объекта, руководящего состава и проверки боеготовности подразделений пожарной охраны к тушению пожаров в здании с массовым пребыванием людей.