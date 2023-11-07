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Горит иномарка… В Нижнегорском районе ревнивец поджог автомобиль соперника
фото: pikist.com

Горит иномарка… В Нижнегорском районе ревнивец поджог автомобиль соперника

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:05 07.11.2023

В дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району Республики Крым поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома в посёлке городского типа Нижнегорский горит иномарка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предположили, что причиной возгорания мог стать поджог. При отработке данной версии полицейские по горячим следам задержали подозреваемого неподалёку от места преступления и доставили его в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. В ходе разбирательства мужчина сознался в содеянном и пояснил, что на такой поступок его толкнула ревность. Заподозрив супругу в измене, злоумышленник при помощи зажигалки поджёг передний подкрылок автомобиля своего предполагаемого соперника, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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