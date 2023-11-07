Горит иномарка… В Нижнегорском районе ревнивец поджог автомобиль соперника

В дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району Республики Крым поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома в посёлке городского типа Нижнегорский горит иномарка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предположили, что причиной возгорания мог стать поджог. При отработке данной версии полицейские по горячим следам задержали подозреваемого неподалёку от места преступления и доставили его в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. В ходе разбирательства мужчина сознался в содеянном и пояснил, что на такой поступок его толкнула ревность. Заподозрив супругу в измене, злоумышленник при помощи зажигалки поджёг передний подкрылок автомобиля своего предполагаемого соперника, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.