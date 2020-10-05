Горячей воды в Симферополе не будет, как минимум, до весны, как максимум, до конца отопительного сезона

Нехватка воды в Крыму может поставить под угрозу стабильность теплоснабжения и подачи горячей воды в некоторых районах полуострова. Самое сложное положение с водоснабжением в Республике — в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Об этом рассказал в интервью изданию «КоммерсантЪ» гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

По его словам, Симферопольская ТЭЦ в нормальном режиме (производство электрической и тепловой энергии) потребляет 12 тыс. кубометров воды в сутки. Энергетики готовы перейти на другой режим работы, который позволит обеспечить людей теплом и при этом потреблять всего 2,5 тыс. кубометров воды в сутки. В таком режиме «пройти зиму» можно.

Но в этом случае электростанция будет работать без производства электроэнергии. Такие режимы работы энергетического оборудования — это не совсем хорошо, поскольку оно быстро изнашивается. Кроме того, мы заведомо идем на убытки — мы потеряем доходы от продажи электроэнергии. Но тепло — главный социальный продукт и наш приоритет, — отметил Тарас Целый.

Он уверен: каким будет предстоящий отопительный сезон, спрогнозировать сложно, но однозначно нелегким. Например, поскольку горячей воды не будет, люди массово начнут ставить бойлеры. Это вызовет дополнительные нагрузки на сети. То, что централизованной подачи горячей воды не будет до весны – уже понятно.

Пока власти Республики говорят о возможном продолжении режима ограниченной подачи горячего водоснабжения до марта. Я согласен с таким прогнозом. Более того, если ситуация с водой останется сложной, горячее водоснабжение будет правильным не возобновлять до конца отопительного сезона. Это позволит существенно сэкономить водный ресурс. Конечно, это принесет дискомфорт потребителям, но на крайнюю меру стоит пойти с целью сохранения стабильной подачи тепловой энергии зимой,- сказал Целый.

У руководителя «КрымТЭЦ» есть свои рецепты решения проблемы нехватки воды.

Мы неоднократно декларировали намерение о модернизации Симферопольской ТЭЦ. В рамках проекта мы рассматриваем вопрос полного замещения технического водоснабжения: брать воду не из Симферопольского водохранилища, а из канализационных очистных сооружений в поселке Укромное, в двух километрах от Симферополя. Сейчас эти стоки просто сливаются в реки. Власти Республики заинтересовались, готовится ряд обращений к Правительству России. Прокладка трубы, по нашим оценкам, будет стоит около 500 млн. руб. Но эти мероприятия возможны только при модернизации Симферопольской ТЭЦ, — рассказал Тарас Целый.

По его словам, помогут решить проблему водоснабжения Крыма и опреснительные установки.

Без опреснительных заводов мы никуда не продвинемся, поскольку бесконечное бурение скважин и забор пресной воды из недр земли может негативно отразиться на полуострове в будущем. Мы уже прорабатывали проекты по возможному строительству опреснительных заводов в Керчи, в Севастополе и в Красноперекопске, чтобы сделать треугольник: восток, запад и север, это поможет значительно улучшить ситуацию с водой в самых дефицитных районах. После консультаций со специалистами к списку предлагается добавить Саки. Мы обсуждаем с министерством ЖКХ Крыма вопрос относительно установки двух опреснительных заводов производительностью 100 тыс. кубометров в сутки возле наших ТЭЦ в Саках и Керчи, они обе стоят возле моря. Это позволит свести к минимуму затраты на инфраструктуру: не нужно будет прокладывать километры новых водоводов, там уже все есть, включая водозаборы. Кроме того, ТЭЦ — это готовые источники электроэнергии: опреснение — очень энергоемкий процесс. Стоимость одной такой установки — от 5 до 7 млрд. рублей. Но эту воду перед подачей потребителю еще нужно минерализировать: купажировать водой из скважин или использовать дополнительные минерализаторы, — отметил директор «КрымТЭЦ».

Он предполагает, что стоимость готовой опресненной воды составит, по предварительным подсчетам, примерно 55 руб. за кубометр (сейчас – 35 рулей).