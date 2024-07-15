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Горную автодорогу в у «отправят» на реконструкцию
фото: pikist.com

Горную автодорогу в Крыму «отправят» на реконструкцию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:42 15.07.2024

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство первого этапа автомобильной дороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» на участке км 155 – км 180. Работы пройдут на от села Перевальное до Алушты.

Протяженность четырехполосной трассы составит 16,1 км. По словам главного эксперта проекта Людмилы Ефремовой, первый этап строительства объекта расположен на территории двух муниципальных образований Республики Крым: Симферопольского района и городского округа Алушта Республики Крым.

На данном участке будут обустроены три моста, одна транспортная развязка, три путепровода и четыре подземных пешеходных перехода. После реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ, – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Подлежащий реконструкции участок км 155 – км 180 автомобильной дороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» и новое строительство трассы на участке устройства обхода города Алушта являются продолжением усовершенствованной, современной и устойчивой транспортной связи главной транспортной артерии полуострова Крым – автомобильной дороги «Таврида» с южным побережьем Крыма и его крупными курортными городами.

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Застройщик – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Генеральный проектировщик – АО «ВАД».

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