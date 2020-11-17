В ночь с 16 на 17 ноября город-Герой Керчь встретил «Поезд Победы». Уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны впервые прибыл на Крымский полуостров. По задумке авторов, героическое прошлое нашей страны познается через призму движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, знакомясь с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры, можно видеть разные картины – от воспоминаний мирного времени до спасительной миссии «эшелонов жизни» – санитарных поездов, которые за годы войны перевезли свыше 5 млн раненых, благодаря чему были спасены сотни тысяч советских солдат и офицеров.

С помощью специального оборудования воссозданы захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме факты о войне. Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко- художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист». Молодая команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта. Поезд отправился в путь из Москвы и завершит его в конце ноября в Волгограде. За это время он проедет порядка 14 городов, среди них будут как города-герои, так и города воинской славы. Вторая часть маршрута победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно состав вернется уже в начале будущего года.

Посещение выставки осуществляется с применением всех мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора были установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. В силу эпидемиологической обстановки, экспозиция работает в демонстрационном режиме. Это значит, что количество посетителей ограничено: ознакомиться с панорамой могут не более 300 посетителей в каждом городе. Панораму поезда может увидеть любой желающий на сайте поездпобеды.рф в режиме онлайн.

Фото: rk.gov.ru.