Город-курорт Саки признан самым чистым муниципальным образованием в Крыму

Курортный город Саки признан самым чистым городом региона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава местной администрации Александр Овдиенко. Он опубликовл письмо, полученное из министерства эклоги и природных ресурсов РК.

В Крыму в рамках экологической акции «Крым – региона экологической безопасности и чистоты» проводилось голосование за самое чистое муниципальное образование в республике.

По результатам изучения общественного мнения с результатом 30,18% г. Саки признан самым чистым муниципальным образованием РК, — говорится в тексте письма.

По мнению Александра Овдиенко, это общая победа всех горожан.

Поздравляю, мы вместе долго к этому шли. В этом заслуга каждого жителя нашего города. Благодарю сакчан, наших коммунальщиков и предпринимателей, детей и молодёжь за личный вклад в благоустройство и развитие нашего курорта, — отметил Овдиенко.