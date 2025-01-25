Город Саки теперь — курорт федерального значения

Городу-курорту Саки присвоен статус Курорт федерального значения. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Саки — один из древнейших круглогодичных бальнеогрязевых курортов России, расположенный в северо-западной части Крыма, всего в 5 км от Каламитского залива Чёрного моря. Сакские грязи не уступают по своим лечебным свойствам грязям Мёртвого моря. Инфраструктура города ориентирована для комфорта людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Еще в Советское время здесь были построены санатории для оздоровления жителей всех республик.

На данный момент, в Саках идет активная работа по реализации проекта «Крымская Ривьера», который является частью проекта «Золотые пески России» программы федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» осуществляемых в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На территории будет построен отельный комплекс 4 звезды на 2400 номеров, который сможет принимать до 500 тысяч туристов ежегодно. В ходе реализации проекта будет создана общедоступная инфраструктура, которая будет включать в себя: всесезонный аквапарк, детский центр, луна-парк конгрессный центр с концертным залом, центр винного туризма, термальные и медицинские комплексы, Центр водных видов спорта, а также гастроулицу, с разнообразием этнических кухонь. Открытие курорта запланировано на 2028 год.

В рамках крупнейшего инвестиционного проекта «Золотые пески России» компания «Монолит» выступает ключевым инвестором», мастер-девелопером будущего курорта в Евпатории и планирует инвестировать в проект не менее 60 миллиардов рублей. Застройщик создаст уникальный курорт, который не будет иметь аналогов на Юге России. Проект включает строительство набережной протяженностью 12 километров и целого ряда отельных комплексов трех, четырех и пяти звезд с развитой инфраструктурой. Это позволит обеспечить дополнительный турпоток, налоговые отчисления, рабочие места и сделает Евпаторию круглогодичным курортом мирового уровня.

Отдых будет доступен всем гостям и жителям Крыма, об этом сказал Президент России Владимир Путин. В отельных комплексах будут располагаться спа-комплексы, открытые и закрытые бассейны, акваплей зоны, а также рестораны, магазины и другая коммерческая инфраструктура. Ожидается, что первых туристов курорт примет в 2030 году.

Прежде чем приступить к проектированию и строительству новых объектов на первой линии у моря, необходимо обеспечить реализацию проекта переноса полотна автомобильной дороги Саки-Евпатория ближе к полосе отвода железной дороги. Этот крупный инфраструктурный проект будет реализован при поддержке республиканских и федеральных властей. Предполагаемое начало строительства дороги зависит от разработки проектной документации и финансирования в рамках реализации федеральной целевой программы. Работы должны быть завершены до 2027 года. Кроме этого, планируется выполнить мероприятия по устройству новых инженерных сетей: газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

источник: пресс-служба ГК «Монолит»

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