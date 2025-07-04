Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле
Новости Республики
Города и курорты Крыма - в топе экономных направлений для отдыха в июле
фото: pikist.com

Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 16:10 04.07.2025

В июле, по сравнению с июнем, цены начинают расти. На некоторых направлениях ценовой рост достигает 20-25%.   Неудивительно — востребованность отдыха растет и многие хотят провести отпуск у теплого моря. Однако некоторые предпочитают не только погорячее, но и подешевле. А есть ли в июле бюджетные направления для отдыха? Конечно же, есть. И даже некоторые из них — у самого Черного моря.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые экономные направления для отдыха  в июле 2025 года.  На первом месте поселок Дедеркой в Краснодарском крае,  где средняя стоимость ночи отдыха 2780 рублей. На втором Барнаул в Алтайском крае, а на третьем —  Саки в Крыму (2941 р. и 3 183 р. соответственно).

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июле

Самые экономные направления для отдыха в июле:

  1. Дедеркой, Краснодарский край ― 2780 р. / 8 ночей*
  2. Барнаул, Алтайский край ― 2941 р. / 3 ночи
  3. Саки, Крым ― 3183 р. / 9 ночей
  4. Железноводск, Ставропольский край ― 3378 р. / 9 ночей
  5. Ессентуки, Ставропольский край ― 3423 р. / 7 ночей
  6. Курортное, Крым ― 3464 р. / 7 ночей
  7. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3467 р. / 9 ночей
  8. Песчаное, Крым ― 3507 р. / 8 ночей
  9. Николаевка, Крым ― 3581 р. / 9 ночей
  10. Керчь, Крым ― 3588 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 132

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x