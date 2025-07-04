фото: pikist.com
Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле
Опубликовал: КрымPRESS
в Крым туристический
16:10 04.07.2025
Крым туристический 2025-07-04
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в июле 2025 года. На первом месте поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2780 рублей. На втором Барнаул в Алтайском крае, а на третьем — Саки в Крыму (2941 р. и 3 183 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в июле:
- Дедеркой, Краснодарский край ― 2780 р. / 8 ночей*
- Барнаул, Алтайский край ― 2941 р. / 3 ночи
- Саки, Крым ― 3183 р. / 9 ночей
- Железноводск, Ставропольский край ― 3378 р. / 9 ночей
- Ессентуки, Ставропольский край ― 3423 р. / 7 ночей
- Курортное, Крым ― 3464 р. / 7 ночей
- Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3467 р. / 9 ночей
- Песчаное, Крым ― 3507 р. / 8 ночей
- Николаевка, Крым ― 3581 р. / 9 ночей
- Керчь, Крым ― 3588 р. / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
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