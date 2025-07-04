Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле

В июле, по сравнению с июнем, цены начинают расти. На некоторых направлениях ценовой рост достигает 20-25%. Неудивительно — востребованность отдыха растет и многие хотят провести отпуск у теплого моря. Однако некоторые предпочитают не только погорячее, но и подешевле. А есть ли в июле бюджетные направления для отдыха? Конечно же, есть. И даже некоторые из них — у самого Черного моря.