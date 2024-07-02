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Города и курорты — в топе экономных направлений для отдыха в июле
фото: pikist.com

Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 02.07.2024

Июль — начало «горячего» сезона на многих курортах. А ведь всем известно, что чем больше спрос, тем выше цена.  Однако, оказалось, что даже в сезон можно отдыхать «в экономном режиме». Если знать, где именно.

1. Николаевка, Крым ―2192 р. / 11 ночей*
2. Черноморское, Крым ―2336 р. / 10  ночей
3. Тольятти, Самарская область ― 2503 р. /3 ночи
4. Дедеркой, Краснодарский край ― 2579 р. /7 ночей
5. Чебоксары, Чувашия ― 2605 р. / 3 ночи
6. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2651 р. /3 ночи
7. Сенной, Краснодарский край ― 2669 р. /9 ночей
8. Керчь, Крым ―2803 р. / 6 ночей
9. Курортное, Крым ―2853 р. / 5 ночей
10. Саки, Крым ―2860р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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