Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в мае 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте Николаевка в Крыму, где средняя стоимость ночи — 2192 р. На втором месте тоже крымский курорт Черноморское, на третьем — Тольятти (2336 р. и 2503 р. соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в июле:
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С тегами: Крым туристический