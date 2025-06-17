Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в июне 2025 года. И снова в экономном рейтинге лидируют города и курорты Крыма. На первом месте Керчь, где средняя стоимость ночи отдыха 2482 рубля. На втором месте Саки, а на третьем Николаевка (2543 р. и 2561 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в июне:
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С тегами: Крым туристический