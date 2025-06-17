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Города и курорты Крыма - в топе экономных направлений для отдыха в июне
фото: pikist.com

Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:13 17.06.2025

Лето считается достаточно дорогим сезоном  —  во всяком случае, большинство наших соотечественников предпочитает отдыхать именно в это время года.  Однако июнь из всех летних месяцев — самый экономный. Но если кто-то хочет, отдыхая в июне, дополнительно сберечь свои средства, он может найти направления, где отдыхать в июне дешевле всего. Где же находятся эти места? Большинство из них — у моря.
  1. Керчь, Крым ― 2482 р. / 5 ночей*
  2. Саки, Крым ― 2543 р. / 10 ночей
  3. Николаевка, Крым ― 2561 р. / 8 ночей
  4. Ессентуки, Ставропольский край ― 2956 р. / 6 ночей
  5. Курортное, Крым ― 3033 р. / 5 ночей
  6. Феодосия, Крым ― 3067 р. / 8 ночей
  7. Судак, Крым ― 3284 р. / 7 ночей
  8. Краснодар, Краснодарский край ― 3302 р. / 2 ночи
  9. Кучугуры, Краснодарский край ― 3467 р. / 9 ночей
  10. Евпатория, Крым ― 3513 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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