Города и курорты Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в июне

Лето считается достаточно дорогим сезоном — во всяком случае, большинство наших соотечественников предпочитает отдыхать именно в это время года. Однако июнь из всех летних месяцев — самый экономный. Но если кто-то хочет, отдыхая в июне, дополнительно сберечь свои средства, он может найти направления, где отдыхать в июне дешевле всего. Где же находятся эти места? Большинство из них — у моря.