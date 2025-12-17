Прямо сейчас:
Города и курорты Крыма - в топе направлений, популярность которых выросла в уходящем году
Города и курорты Крыма — в топе направлений, популярность которых выросла в уходящем году

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:26 17.12.2025

2025 год подходит к своему завершению.  В сфере туризма ситуация за год изменилась не очень значительно по сравнению с прошлым годом. Общий рост количества броней и средний прайс показали несущественный рост.   Но некоторые направления 2025 года были значительно востребованнее, чем  год назад. Что же это за направления? В основном — крымские курорты.
  1. Мысовое, Крым (153%) ― 5689 р. / 5 ночей*
  2. Морское, Крым (123%) ― 4479 р. / 5 ночей
  3. Саки, Крым (120%) ― 3283 р. / 5 ночей
  4. Севастополь, Крым (107%) ― 4095 р. / 4 ночи
  5. Евпатория, Крым (93%) ― 3943 р. / 6 ночей
  6. Оленевка, Крым (88%) ― 4307 р. / 4 ночи
  7. Межводное, Крым (85%) ― 3944 р. / 6 ночей
  8. Черноморское, Крым (82%) ― 3669 р. / 5 ночей
  9. Оренбург, Оренбургская область (81%) ― 2491 р. / 2 ночи
  10. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (77%)― 3433 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

