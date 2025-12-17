Города и курорты Крыма — в топе направлений, популярность которых выросла в уходящем году

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, сравнив данные 2024 и 2025 годов определил направления года со взрывным ростом популярности. На первом месте село Мысовое в Крыму, где популярность бронирований в 2025 году увеличилась на 153%%. На втором месте тоже крымский курорт, Морское, где рост составил 123%, а на третьем — Саки, популярность этого города выросла на 120%.

Десять направлений, резко набравших популярность в 2025 году: