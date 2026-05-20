Города и курорты Крыма — в топе направлений с резким ростом летних бронирований

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:14 20.05.2026

Лето подступает. Путешественники, привыкшие все планировать, уже сделали выбор, где им отдыхать. Другие только определяются с направлениями. Уже сейчас можно определить, где востребованность летнего отдыха за год резко подскочила вверх.  Что же это за направления?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные  аналитики,   определил направления для отдыха в наступающем летнем сезоне 2026 года, где бронирования резко рванули вверх по сравнению с летом 2025.   На первом месте курорт Дивноморское в Краснодарском крае, где рост составил 156% по сравнению с летом прошлого года.  На втором месте тоже кубанский курорт Бжид,  а на третьем — Керчь в Крыму  (рост бронирований 107% и 86% соответственно).

Десять самых популярных направлений с резким ростом летних бронирований:

  1. Дивноморское, Краснодарский край (156%) ― 6802 р. / 8 ночей*
  2. Бжид, Краснодарский край (107%) ― 6770 р. / 7 ночей
  3. Керчь, Крым (86%) ― 3455 р. / 7 ночей
  4. Анапа, Краснодарский край (85%) ― 5506 р. / 8 ночей
  5. Дубовка, Волгоградская область (84%) ― 5299 р. / 2 ночи
  6. Агой, Краснодарский край (62%) ― 4587 р. / 7 ночей
  7. Новоотрадное, Крым (57%) ― 3018 р. / 8 ночей
  8. Чебоксары, Чувашия (56%) ― 4103 р. / 3 ночи
  9. Морское, Крым (55%) ― 5867 р. / 8 ночей
  10. Рязань, Рязанская область (53%) ― 4075 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

