Города и курорты Крыма — в топе направлений с резким ростом летних бронирований

Лето подступает. Путешественники, привыкшие все планировать, уже сделали выбор, где им отдыхать. Другие только определяются с направлениями. Уже сейчас можно определить, где востребованность летнего отдыха за год резко подскочила вверх. Что же это за направления?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для отдыха в наступающем летнем сезоне 2026 года, где бронирования резко рванули вверх по сравнению с летом 2025. На первом месте курорт Дивноморское в Краснодарском крае, где рост составил 156% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте тоже кубанский курорт Бжид, а на третьем — Керчь в Крыму (рост бронирований 107% и 86% соответственно).

Десять самых популярных направлений с резким ростом летних бронирований: