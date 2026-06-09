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Города и курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:41 09.06.2026

9 июня отмечают Международный день друзей. С друзьями, как известно — «намного шагать веселей».  А также ездить, летать и плавать.  Потому что с друзьями, как правило, общие вкусы и пристрастия, так что можно просто выбрать направление, маршрут, договориться о размещении и экскурсиях «для маленькой такой компании».  Где же именно чаще всего отдыхают компаниями в июне?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления  для отдыха компаниями в июне  2026 года. На первом месте оказался  Санкт-Петербург с 11 % бронирований компаниями. На втором месте —  Сочи, а на третьем — Москва  (8% и  4% бронирований соответственно).

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Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне:

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 8252 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4992 р. / 7 ночей
  3. Москва, Московская область ― 8591  р. / 3 ночи
  4. Ялта, Крым ― 7179 р. / 6 ночей
  5. Казань, Татарстан ― 7533 р. / 3 ночи
  6. Анапа, Краснодарский край ― 6463 р. / 5 ночей
  7. Феодосия, Крым ― 4008 р. / 6 ночей
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 6666 р. / 5 ночей
  9. Алушта, Крым ― 7085 р. / 4 ночи
  10. Голубицкая, Краснодарский край ― 5568 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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