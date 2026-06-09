Города и курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха компаниями в июне

9 июня отмечают Международный день друзей. С друзьями, как известно — «намного шагать веселей». А также ездить, летать и плавать. Потому что с друзьями, как правило, общие вкусы и пристрастия, так что можно просто выбрать направление, маршрут, договориться о размещении и экскурсиях «для маленькой такой компании». Где же именно чаще всего отдыхают компаниями в июне?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2026 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11 % бронирований компаниями. На втором месте — Сочи, а на третьем — Москва (8% и 4% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне: