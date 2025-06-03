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Города и курорты Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России
фото: pikist.com

Города и курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 03.06.2025

В предстоящие длинные июньские выходные,  с 12 по 15 июня, далеко не все отдыхающие намерены останавливаться в отелях или апартаментах. Многие путешественники предпочитают эти дни провести на природе, снимая коттеджи. Для такого отдыха можно освободить еще и близкие к выходным даты, чтобы отдыхать со вкусом и подольше.    Согласно данным ТВИЛ, общая популярность бронирований коттеджей в  период июньских праздников 2025 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.   И — это несмотря на то, что цена ночи проживания в коттеджах в этот период увеличилась за год на 22%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  заявок,  определил самые популярные направления  для отдыха в коттеджах в длинные июньские выходные 2025 года. На первом месте  Ейск в Краснодарском крае за которым 15% всех бронирований апартаментов на этот период.   На втором месте   Ялта, а на третьем  —  Евпатория  (11% и 10 % бронирований  соответственно).  Отметим, что популярность бронирований коттеджей в Евпатории в указанный период за год выросла в пять раз.

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Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России:

  1. Ейск, Краснодарский край ― 3575 р. / 10 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 5180 р. /9 ночей
  3. Евпатория, Крым ― 3084 р. /12 ночей
  4. Феодосия, Крым ― 4545 р. /10 ночей
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 5505 р. / 6 ночей
  6. Должанская, Краснодарский край ― 4090 р. / 10 ночей
  7. Осташков, Тверская область ― 10464 р. /3 ночи
  8. Сочи, Краснодарский край ― 8641 р. / 10 ночей
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 6444 р. / 11 ночей
  10. Голубицкая, Краснодарский край ― 9184 р. / 9 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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