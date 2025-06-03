Города и курорты Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха в коттеджах в длинные июньские выходные 2025 года. На первом месте Ейск в Краснодарском крае за которым 15% всех бронирований апартаментов на этот период. На втором месте Ялта, а на третьем — Евпатория (11% и 10 % бронирований соответственно). Отметим, что популярность бронирований коттеджей в Евпатории в указанный период за год выросла в пять раз.

Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах на День России: