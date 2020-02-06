Города Крыма, Кубани и Ростовской области объединились в Ассоциацию античных городов

Российская Ассоциация античных городов, официально созданная в четверг, объединила девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС .

Документ подписали представители администраций крымских городов Симферополь (Неаполь Скифский), Керчь (Пантикапей), Феодосия (Феодоро), Евпатория (Керкинитида), населенных пунктов Краснодарского края Тамань (Фанагория) и Новороссийск (Бата), города Таганрога (Кремны) Ростовской области и Мясниковского района (здесь располагался древний город Танаис) того же региона. Ранее планировалось, что также в ассоциацию войдут Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея), кубанские курорты Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Тория).

Заместитель председателя Совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что создание Ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства.

Мероприятие прошло в Керчи, так как Пантикапей был столицей царства. Главная цель ассоциации — объединить силы и сохранить античное наследие на российской территории: в Причерноморье и на берегах Азовского моря. Также перед городами, где есть такие объекты, стоит задача по наполнению недавно созданного и поддержанного на федеральном уровне маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». Он поможет узнать о древней истории региона и россиянам, и иностранным туристам.

Вторая цель — обмен опытом в сфере культуры, науки и архитектуры, используя для этого потенциал городов античного наследия. Причем есть планы, чтобы наши города с античным наследием предложили создать международную ассоциацию зарубежным городам с античным наследием: а это Афины, Рим, Стамбул, София и другие. Такая ассоциация в том числе поможет развивать и международные связи Крыма, но не будет носить политического характера, — рассказал Мурадов.

По его словам, ожидается, что объединение сил поможет решить и насущные проблемы городов, в частности, касающиеся межрегионального транспорта и благоустройства.

В планах «античных городов» в ходе VI Ялтинского международного экономического форума сформировать Международную ассоциацию городов античного наследия. Предварительное согласие, по данным Министерства внутренней политики, информации и связи РК, дадут города Греции, Италии, Абхазии, Армении, Болгарии, Израиля, Иордании, Ливана, Сербии, Сирии, Туниса и Турции.