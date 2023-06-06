Города Крыма — среди популярных пушкинских городов для отдыха летом

6 июня в России отмечают 224 года со дня рождения А.С. Пушкина — великого русского поэта и прозаика. Однако он также был великим путешественником. Исследователи жизни поэта подсчитали, что за всю жизнь ему довелось проехать более 34 тысяч верст — на современный счет больше 36 тыс. километров. Расстояние, почти равное длине планеты Земля по экватору. Города Крыма он также не обошёл вниманием.

В преддверии памятной даты российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ решил определить самые популярные летом 2023 года среди туристов города, в которых когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, вне конкуренции — Санкт-Петербург, город, который поэт любил, где он жил и погиб. Северная столица находится на втором месте в списке всех летних бронирований, а в «пушкинском рейтинге» — на первом. Второе место — у Феодосии, (Кефы), которую поэт посетил во время путешествия по Крыму. За ним идут Москва, где поэт родился и жил, Казань и Севастополь, которые поэт проезжал, Краснодар (Екатеринослав) где Пушкин гостил несколько дней. Затем Нижний Новгород, где поэт останавливался по пути на Урал. А еще в Нижегородской губернии находится село Большое Болдино, чье имя обессмертила «болдинская осень». Давайте посмотрим, где еще из городов России бывал А.С. Пушкин и во сколько обойдется летний отдых в этих городах современным путешественникам, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять пушкинских городов для отдыха летом 2023 года:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4214 р. / 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 3535 р. / 3 ночи

3. Казань, Татарстан ― 3811 р. / 3 ночи

4. Севастополь, Крым ― 3368 р. / 5 ночей

5. Краснодар, Краснодарский край ― 2354 р. / 2 ночи

6. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3543 р. / 2 ночи

7. Симферополь, Крым ― 2352 р. / 2 ночи

8. Псков, Псковская область ― 2378 р. / 2 ночи

9. Бахчисарай, Крым ― 3111 р. / 2 ночи

10. Пушкин, Ленинградская область ― 4340 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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