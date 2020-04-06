Города Крыма — в десятке городов, где популярны дома в аренду во время изоляции

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города, где туристы арендуют отдельные дома во время изоляции с заездом до первого июня.

Ялта, Евпатория, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, Лахденпохья, Петрозаводск и Сортавала в Карелии, а также Осташков и Сочи составили десятку популярных городов для уединения в коттеджах. Туристы бронируют коттеджи (загородные дома) на период от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего изолироваться в Алупке, дороже — в Ялте, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок домов туристами с заездом до 1 июня 2020 года.

Десять городов, где бронируют дома на время изоляции:

Ялта — 4891,4 рублей / 7,4 ночи Евпатория — 2030,9 рублей / 9,5 ночи Судак — 3038,9 рублей / 6,4 ночи Лахденпохья — 4761,2 рублей / 4,3 ночи Осташков — 3502 рубля / 6,2 ночи Севастополь — 2439,1 рублей / 3,8 ночи Алупка — 1417,3 рублей / 10 ночей Петрозаводск — 3699,3 рублей / 5,4 ночи Сочи — 4763,2 рублей / 4,8 ночи Сортавала — 4800 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей