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Города Крыма — в десятке городов, где популярны дома в аренду во время изоляции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:44 06.04.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города, где туристы арендуют отдельные дома во время изоляции с заездом до первого июня.

Ялта, Евпатория, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, Лахденпохья, Петрозаводск и Сортавала в Карелии, а также Осташков и Сочи составили десятку популярных городов для уединения в коттеджах. Туристы бронируют коттеджи (загородные дома) на период от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего изолироваться в Алупке, дороже — в Ялте, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок домов туристами с заездом до 1 июня 2020 года.

Десять городов, где бронируют дома на время изоляции:

  1. Ялта — 4891,4 рублей / 7,4 ночи
  2. Евпатория — 2030,9 рублей / 9,5 ночи
  3. Судак — 3038,9 рублей / 6,4 ночи
  4. Лахденпохья — 4761,2 рублей / 4,3 ночи
  5. Осташков — 3502 рубля / 6,2 ночи
  6. Севастополь — 2439,1 рублей / 3,8 ночи
  7. Алупка — 1417,3 рублей / 10 ночей
  8. Петрозаводск — 3699,3 рублей / 5,4 ночи
  9. Сочи — 4763,2 рублей / 4,8 ночи
  10. Сортавала — 4800 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Города Крыма - в десятке городов, где популярны дома в аренду во время изоляции

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