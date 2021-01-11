Города Крыма — в десятке популярных городов в январе для женщин с детьми

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны для путешествий женщин с детьми в январе.

Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь составили десятку популярных городов для отдыха женщин с детьми в январе 2021 года, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По статистике Tvil.ru, женщины бронируют поездки с детьми в январе на период от 1 до 9 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 6,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть женщин с детьми в январе в Перми и Нижнем Новгороде, дороже – в Москве.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами с детьми жилья для отдыха с 10 по 31 января 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий женщин с детьми в январе 2021 году:

Ялта – 4177 рублей / 6 ночей* Сочи – 1967 рублей / 8,36 ночи Симферополь – 2099 рублей / 4,75 ночи Санкт-Петербург – 2364 рубля / 5,75 ночи Мисхор – 6222 рубля / 4,5 ночи Севастополь – 3748 рублей / 2 ночи Казань — 2467 рублей / 3 ночи Нижний Новгород – 2500 рублей / 1 ночь Москва – 1500 рублей / 9 ночей Пермь – 1700 рублей / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток