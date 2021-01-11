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Города Крыма - в десятке популярных городов в январе для женщин с детьми
фото: Victoria_Borodinova (pixabay.com)

Города Крыма — в десятке популярных городов в январе для женщин с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:36 11.01.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны для путешествий женщин с детьми в январе.

Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь составили десятку популярных городов для отдыха женщин с детьми в январе 2021 года, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

По статистике Tvil.ru, женщины бронируют поездки с детьми в январе на период от 1 до 9 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 6,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть женщин с детьми в январе в Перми и Нижнем Новгороде, дороже – в Москве.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами с детьми жилья для отдыха с 10 по 31 января 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий женщин с детьми в январе 2021 году:
  1. Ялта – 4177 рублей / 6 ночей*
  2. Сочи – 1967 рублей / 8,36 ночи
  3. Симферополь – 2099 рублей / 4,75 ночи
  4. Санкт-Петербург – 2364 рубля / 5,75 ночи
  5. Мисхор – 6222 рубля / 4,5 ночи
  6. Севастополь – 3748 рублей / 2 ночи
  7. Казань — 2467 рублей / 3 ночи
  8. Нижний Новгород – 2500 рублей / 1 ночь
  9. Москва – 1500 рублей / 9 ночей
  10. Пермь – 1700 рублей / 1 ночь
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Города Крыма - в десятке популярных городов в январе для женщин с детьми

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