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Города Крыма - в десятке популярных направлений для спонтанных поездок в апреле
фото: pikist.com

Города Крыма — в десятке популярных направлений для спонтанных поездок в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 25.04.2025

Апрель, особенно теплый и солнечный — не дает сидеть на месте.  Заглядывает в окно, шуршит листьями, зовет: «Собирайтесь, пора в дорогу! Покупайте билеты или садитесь в автомобиль. Пора ехать».  Куда? А куда глаза глядят и велит сердце. С каждым годом число спонтанных путешествий растет. Апрель — это прекрасный повод взять и отправиться в дорогу — за открытиями и приключениями.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления апреля 2025 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания.  На первом месте оказалась  Москва, за ней 14% всех апрельских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Сочи (9% и 4% спонтанных бронирований  соответственно).

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Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в апреле:

  1. Москва, Московская область ― 4144 р. / 2 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3456 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 2821 р. / 2 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3049 р. / 2 ночи
  5. Казань, Татарстан ― 3368 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 3224 р. / 2 ночи
  7. Симферополь, Крым ― 3348 р. / 1 ночь
  8. Севастополь, Крым ― 2395 р. / 2 ночи
  9. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 3939 р. / 2 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 2297 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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