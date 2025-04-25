Города Крыма — в десятке популярных направлений для спонтанных поездок в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления апреля 2025 года, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания. На первом месте оказалась Москва, за ней 14% всех апрельских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Сочи (9% и 4% спонтанных бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для спонтанных поездок в апреле: