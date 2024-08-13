Города Крыма — в топ популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе

И здесь не обошлось без сюрпризов. Когда российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в августе 2024 года, на первом месте оказался Сочи, а на втором — Ейск, который всего лишь немногим менее популярен, чем курортная столица. Популярность Ейска существенно выросла: летом 2024 года она увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ейск ценят за целебный климат, бюджетные цены, пляжи, на которых не нужно протискиваться с трудом. На третьем месте Ялта, популярность которой этим летом увеличилась на 22%, — сообщили в пресс-службе сервиса.