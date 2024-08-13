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Города — в топ популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе
фото: pikist.com

Города Крыма — в топ популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 13.08.2024

Август — последний летний месяц, когда можно насладиться отпуском, морем, солнцем.  А еще — это можно сделать, сняв апартаменты и жить в приватной обстановке в полном комфорте и удовольствии.  Вся первая десятка направлений для бронирования апартаментов в августе —  города и поселки у Черного моря.

1. Сочи, Краснодарский край ― 9140 р. / 9 ночей*
2. Ейск, Краснодарский край ― 3804 р. / 8 ночей
3. Ялта, Крым ― 6301 р. / 7 ночей
4. Евпатория, Крым ― 4049 р. / 9 ночей
5. Феодосия, Крым ― 3994 р. / 8 ночей
6. Анапа, Краснодарский край ― 5491 р. / 9 ночей
7. Судак, Крым ― 5299 р. / 8 ночей
8. Должанская, Краснодарский край ― 3655 р. / 7 ночей
9. Алушта, Крым ― 4570 р. / 10 ночей
10. Алупка, Крым ― 3592 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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