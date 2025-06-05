Города Крыма — в топе экологически чистых направлений для летнего отдыха

5 июня в России отмечают День эколога и одновременно — Всемирный день окружающей среды. В этот день мы еще раз вспоминаем, как важно, чтобы было чисто — в воздухе, воде и на земле. Понимаем, как важна работа профессиональных экологов, а также волонтеров. Всем хочется отдыхать там, где красиво, где легко дышится, где можно купаться без опасений. Какие же популярные направления в нашей стране — самые экологически чистые?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления с лучшей экологией для отдыха летом 2025 года. Для этого использовались данные разнообразных экологических рейтингов. Мы решили в данном случае ранжировать только достаточно крупные города, а не курортные поселки. В результате на первое место среди популярных направлений лета вышел Геленджик. На втором месте Евпатория, а этот город — один из самых чистых в Крыму. На третьем месте — Кисловодск. Во сколько же обойдется экологически чистый летний отдых?

Десять экологически чистых направлений для летнего отдыха: