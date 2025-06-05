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Города Крыма - в топе экологически чистых направлений для летнего отдыха
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе экологически чистых направлений для летнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 05.06.2025

  1. Геленджик, Краснодарский край ― 5875 р. / 8 ночей*
  2. Евпатория, Крым ― 4312 р. / 10 ночей
  3. Кисловодск,  Ставропольский край ― 4449 р. / 7 ночей
  4. Саки, Крым ― 2896 р. / 10 ночей
  5. Алупка, Крым ― 4099 р. / 8 ночей
  6. Сортавала, Карелия ― 7343 р. /10 ночей
  7. Ессентуки,  Ставропольский край ― 3572 р. / 8 ночей
  8. Осташков, Тверская область ― 8766 р. / 5 ночей
  9. Красноярск, Красноярский край ― 4261 р. / 4 ночи
  10. Железноводск,  Ставропольский край ― 3686 р. / 7 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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