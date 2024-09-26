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Города Крыма - в топе экологически-чистых направлений для осеннего отдыха
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе экологически-чистых направлений для осеннего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 26.09.2024

26 сентября в России отмечают Международный день здоровья окружающей среды. Праздник учредили в 2011 году, для того, чтобы привлечь внимание общества к вопросам состояния окружающей нас среды.  Всем нам хочется отдыхать так, чтобы вокруг все было чистым — и земля, и воздух, и вода. Вот только — как найти такое место?

1. Кисловодск,  Ставропольский край ― 3695 р. / 7 ночей*
2. Евпатория, Крым ― 2843 р. / 9 ночей
3. Красная Поляна, Краснодарский край ― 4779 р. / 4 ночи
4. Севастополь, Крым ― 3249 р. / 7 ночей
5. Новый Афон, Абхазия ― 4195 р. / 8 ночей
6. Голубицкая, Краснодарский край ― 3237 р. / 7 ночей
7. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 6132 р. / 3 ночи
8. Сортавала, Карелия ― 6196 р. /3 ночи
9. Железноводск,  Ставропольский край ― 2738 р. / 8 ночей
10. Саки, Крым ― 2564 р. / 9 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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