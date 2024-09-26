Города Крыма — в топе экологически-чистых направлений для осеннего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок, определил самые экологически-чистые направления для отдыха осенью 2024 года. Такие места, естественно, вдали от больших производственных комплексов, а также загруженных автомагистралей. Кроме того, в них серьезно относятся к сохранению благоприятной экологической обстановки. По этим фактором первое место среди популярных направлений осени оказался Кисловодск, на втором — Евпатория, самый экологически-чистый курорт Крымского побережья, а на третьем — Красная Поляна в Краснодарском крае, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять экологически чистых направлений для осеннего отдыха:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический