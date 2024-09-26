Города Крыма — в топе экологически-чистых направлений для осеннего отдыха

26 сентября в России отмечают Международный день здоровья окружающей среды. Праздник учредили в 2011 году, для того, чтобы привлечь внимание общества к вопросам состояния окружающей нас среды. Всем нам хочется отдыхать так, чтобы вокруг все было чистым — и земля, и воздух, и вода. Вот только — как найти такое место?