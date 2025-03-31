Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в апреле

Чем ближе к летнему и праздничному сезону, тем дороже и проезд и размещение. Тем более — что весна в 205 году ранняя и уже в апреле вполне можно с удовольствием гулять и отдыхать. Однако есть места, где можно делать это достаточно бюджетно, даже на достаточно популярных направлениях. Где же именно?