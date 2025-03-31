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Города Крыма - в топе экономных направлений для отдыха в апреле
фото: pxhere.com

Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:17 31.03.2025

Чем ближе к летнему и праздничному сезону, тем дороже и проезд и размещение.  Тем более — что весна в 205 году ранняя и уже в апреле вполне можно с удовольствием гулять и отдыхать. Однако есть места, где можно делать это достаточно бюджетно, даже на достаточно популярных направлениях. Где же именно?
  1. Керчь, Крым ― 1850 р. / 2 ночи*
  2. Евпатория, Крым ― 2188 р. / 10 ночей
  3. Ейск, Краснодарский край ― 2665 р. / 5 ночей
  4. Дербент, Дагестан ― 2674 р. / 5 ночей
  5. Новороссийск, Краснодарский край ― 2974 р. / 4 ночи
  6. Барнаул, Алтайский край ― 2794 р. / 3 ночи
  7. Красноярск, Красноярский край ― 2926 р. / 4 ночи
  8. Туапсе, Краснодарский край ― 2958 р. / 5 ночей
  9. Севастополь, Крым ― 3056 р. / 5 ночей
  10. Махачкала, Дагестан ― 3059 р. /4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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