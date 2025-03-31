Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в апреле 2025 года. На первом месте Керчь, где средняя стоимость ночи отдыха 1850 рублей. На втором месте тоже крымский город, Евпатория, а на третьем Ейск в Краснодарском крае (2188 р. и 2665 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в апреле:
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С тегами: Крым туристический