Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в декабре

Декабрь — не самый экономный месяц для планирования поездок, на стоимость очень влияют приближающиеся новогодние праздники, когда все дорожает. И все-таки и в декабре многим хочется отдыхать, по возможности — бюджетно. И это вполне возможно, особенно, если обратить внимание на направления, где проживание по тем или иным причинам стоит дешевле.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в декабре 2023 года. И среди них есть даже приморские курорты. Лидирует здесь, по понятным причинам, Крым. Но и в Краснодарском крае вполне можно найти место, где кошелек не слишком пострадает. И конечно, не будем забывать про другие интересные регионы — со своими городами, природными и историческими достопримечательностями.

Доступные направления анализировались, исходя из средней стоимости ночи проживания. На первом и втором месте крымские города — Евпатория , где стоимость ночи в среднем 1555 р. и Саки , где ночь стоит 1684 р. На третьем месте Саратов, где средняя стоимость ночи 1802 р.

Десять самых экономных направлений для отдыха в декабре:

1. Евпатория, Крым ― 1555 р. / 7 ночей*

2. Саки, Крым ― 1684 р. / 7 ночей

3. Саратов, Саратовская область ― 1802 р. / 5 ночей

4. Севастополь, Крым ― 1890 р. / 7 ночей

5. Дербент, Дагестан ― 1922 р. / 5 ночей

6. Симферополь, Крым ― 2012 р. / 3 ночи

7. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2042 р. / 5 ночей

8. Рязань, Рязанская область ― 2051 р. / 6 ночей

9. Барнаул, Алтайский край― 2185 р. / 6 ночей

10. Ейск, Краснодарский край ― 2326 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки