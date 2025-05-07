Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в мае 2025 года. И впереди здесь — города и курорты Крыма. На первом месте Керчь, где средняя стоимость ночи отдыха 2373 рубля. На втором месте Феодосия, а на третьем Евпатория (2397 р. и 2792 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в мае:
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С тегами: Крым туристический