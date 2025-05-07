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Города Крыма - в топе экономных направлений для отдыха в мае
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе экономных направлений для отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:42 07.05.2025

Май, особенно учитывая его долгие выходные — начало «золотого» курортного сезона, когда цены за проезд и проживания становятся гораздо больше, чем поздней осенью, непраздничной зимой и ранней весной. Каковы же они, самые бюджетные направления мая?
  1. Керчь, Крым ― 2373 р. / 3 ночи*
  2. Феодосия, Крым ― 2397 р. / 6 ночей
  3. Евпатория, Крым ― 2792 р. / 7 ночей
  4. Бахчисарай, Крым ― 3039 р. / 3 ночи
  5. Туапсе, Краснодарский край ― 3137 р. / 5 ночей
  6. Кабардинка, Краснодарский край ― 3211 р. / 4 ночи
  7. Красноярск, Красноярский край ― 3220 р. / 3 ночи
  8. Уфа, Башкирия ― 3275 р. /4 ночи
  9. Судак, Крым ― 3286 р. / 5 ночей
  10. Тюмень, Тюменская область― 3303 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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