Города Крыма — в топе направлений, где выбирают жилье рядом с парком

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления, выбираемые туристами в июле 2025 года, где не дальше 500 м от жилья есть парк или лес. На первом месте среди таких направлений оказался город Сочи с 17% бронирований рядом с парками в июле. Второе место разделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 6% июльских бронирований. На третьем месте — Феодосия, за которой 4% бронирований жилья рядом с парком или лесом.

Десять самых популярных направлений для отдыха рядом с парком и лесом в июле: