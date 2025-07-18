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Города Крыма - в топе направлений, где выбирают жилье рядом с парком
фото: pixabay.tumblr.com

Города Крыма — в топе направлений, где выбирают жилье рядом с парком

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 18.07.2025

Июльская жара заставляет задуматься о прохладе и тени. И даже не о холоде кондиционера — иногда так хочется, чтобы рядом с отпускным жильем был парк, где можно приятно провести время, прогуливаясь или просто читая книгу. И такие предложения есть на многих курортных направлениях. Где же их  выбирают больше всего?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5306 р. / 8 ночей*
  2. Ялта, Крым ― 5460 р. /7 ночей
  3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5877 р. / 4 ночи
  4. Феодосия, Крым ― 4024 р. /7 ночей
  5. Геленджик, Краснодарский край ― 6089 р. / 6 ночей
  6. Алушта, Крым ― 5037 р. /7 ночей
  7. Судак, Крым ― 4361 р. /7 ночей
  8. Ейск, Краснодарский край ― 4227 р. / 8 ночей
  9. Евпатория, Крым ― 4109 р. /8 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 4764 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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