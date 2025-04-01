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Города Крыма - в топе направлений с резким ростом популярности на майские праздники
фото: pxhere.com

Города Крыма — в топе направлений с резким ростом популярности на майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 01.04.2025

Вкусы, как известно, меняются.  Сегодня туристу нравится южные направления для отпуска, завтра северные, а потом вообще восток или запад.  Майские праздники этого года выдались длинными и общий рост бронирований на них по сравнению с прошлым годом составил 13%. Однако некоторые направления на этот период показали действительно взрывной рост популярности. Какие же именно?
  1. Железноводск, Ставропольский край (800%)― 3358 р. / 8 ночей*
  2. Барнаул, Алтайский край (700%) ― 2511 р. / 4 ночи
  3. Вологда, Вологодская область (500%) ― 4185 р. / 4 ночи
  4. Эльбрус, Кабардино-Балкария (400%) ― 4706 р. / 3 ночи
  5. Чебоксары, Чувашия (300%) ― 4235 р. / 2 ночи
  6. Ейск, Краснодарский край (250%)― 2673 р. / 5 ночей
  7. Алупка, Крым (250%) ― 3340 р. / 5 ночей
  8. Симферополь, Крым (200%) ― 2704 р. / 2 ночи
  9. Краснодар, Краснодарский край (185%)― 4025 р. / 3 ночи
  10. Алушта, Крым (156%) ― 3296 р. / 5 ночей

  *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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