Города Крыма — в топе направлений с резким ростом популярности на майские праздники

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, сравнив данные 2024 и 2025 годов определил направления для отдыха на майские праздники со взрывным ростом популярности. На первом месте оказался Железноводск, где популярность бронирований в майские праздники увеличилась на 800%. На втором месте Барнаул в Алтайском крае, где рост составил 700%, а на третьем — Вологда, популярность которой на майские праздники увеличилась на 500%.

Десять резко набравших популярность направлений для отдыха на майские праздники: