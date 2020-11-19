Города Крыма — в топе популярных для путешествий на 2-3 дня осенью

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Сочи в Краснодарском крае, а также Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта, Евпатория, Судак, Алупка, Оленевка и Симферополь в Крыму составляют десятку самых популярных городов и поселков, куда можно недорого съездить на пару — тройку дней осенью этого года, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Города и поселки Большого Сочи лидируют в рейтинге популярных для непродолжительных путешествий этой осенью. Причиной ажиотажного спроса на Сочи осенью стало увеличение количества авиарейсов, удобное расположение международного аэропорта и комфортный климат в регионе.
Туристы бронируют непродолжительный отдых на 2-3 дня и тратят на проживание от 1,9 до 3 тысяч рублей в сутки, — комментирует директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.
В сервисе бронирования также добавили, что дешевле всего съездить осенью в Симферополь, дороже — в Ялту.
Аналитики другого сервиса онлайн-бронирования гостиниц, квартир и жилья «Едем-в-Гости.ру» также отмечают повышенный спрос на непродолжительные поездки.
С середины сентября по ноябрь большинство туристов перестают бронировать отдых на 10-12 дней на курортах Черноморского побережья России, — комментирует для пресс-службы Tvil.ru заместитель генерального директора «Едем-в-Гости.ру» Леонид Курагин.
По словам Курагина, в пятерку популярных городов для осенних путешествий на 2-3 дня вошли Анапа (со средним чеком 1,2 тысячи рублей в сутки), Геленджик (1,4 тысячи рублей / сутки) и Большой Сочи (2 тысячи рублей / сутки). Причем, по статистике сервиса «Едем-в-Гости.ру», отдыхать осенью 2020 в города и поселки Большого Сочи туристы, в среднем, приезжают на 4.5 ночи.
Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 сентября по 30 ноября 2020 года на Tvil.ru.
Десять популярных городов для путешествий на 2-3 дня осенью:
- Ялта — 3 049 рублей / 2,5 ночи*
- Севастополь — 2 541 рубль / 2,5 ночи
- Феодосия — 2 065 рублей /2,4 ночи
- Алушта — 2 360 рублей / 2,6 ночи
- Евпатория — 2 024 рубля / 2,6 ночи
- Судак — 2 067 рублей / 2,5 ночи
- Сочи — 2 164 рубля / 2,6 ночи
- Алупка — 2 228 рублей / 2,6 ночи
- Оленевка — 2 205 рублей / 2,5 ночи
- Симферополь — 1 931 рубль / 2,2 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток, по данным бронирований на Tvil.ru
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