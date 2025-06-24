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Города Крыма - в топе популярных фитнес-направлений лета
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных фитнес-направлений лета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 24.06.2025

Лето, безусловно, предлагает больше возможностей для спорта и активного отдыха, чем какой-то другой сезон.  Можно плавать, ходить в далекие прогулки или ездить в них  — на байке, лошади…  Однако полноценная забота о состоянии своего организма и фигуры — это еще и регулярные занятия в спортзале. Поэтому в последние годы многие туристы выбирают место размещения вблизи от спортивного зала.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для   фитнеса летом 2025 года. Для этого на основе заявок выявили отели и гостевые дома, от которых было менее километра до спортивного зала или фитнес-центра.  На первом месте по здоровому образу жизни оказался город Сочи, за которым 18% бронирований недалеко от спортивных центров в феврале. Второе место разделили  Санкт-Петербург  и  Ялта, собравшие по 6% летних бронирований.  На третьем месте Геленджик, где набралось 4% бронирований.

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Десять самых популярных фитнес-направлений лета:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 5090 р. / 8 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 6218 р. / 4 ночи
  3. Ялта, Крым ― 6200 р. / 7 ночей
  4. Геленджик, Краснодарский край ― 5905 р. / 7 ночей
  5. Феодосия, Крым ― 3427 р. / 8 ночей
  6. Судак, Крым ― 4227 р. / 7 ночей
  7. Алушта, Крым ― 4737 р. / 7 ночей
  8. Ейск, Краснодарский край ― 3915 р. / 8 ночей
  9. Казань, Татарстан ― 5820 р. / 4 ночи
  10. Евпатория, Крым ― 4193 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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