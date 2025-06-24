Города Крыма — в топе популярных фитнес-направлений лета

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для фитнеса летом 2025 года. Для этого на основе заявок выявили отели и гостевые дома, от которых было менее километра до спортивного зала или фитнес-центра. На первом месте по здоровому образу жизни оказался город Сочи, за которым 18% бронирований недалеко от спортивных центров в феврале. Второе место разделили Санкт-Петербург и Ялта, собравшие по 6% летних бронирований. На третьем месте Геленджик, где набралось 4% бронирований.

Десять самых популярных фитнес-направлений лета: