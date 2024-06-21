Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха летом

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха летом 2024 года. На первом месте Алушта в Крыму, за которой 22% бронирований в малых городах в июне. На втором месте — тоже крымский город, Судак, а на третьем Зеленоградск в Калининградской области (20% и 9% бронирований в малых городах летом соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Самые популярные малые города для отдыха летом:
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С тегами: Крым туристический