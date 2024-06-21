Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха летом
актуально в республике
Города — в топе популярных малых городов для отдыха летом
фото: pikist.com

Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:15 21.06.2024

Летом кого-то тянет на многолюдные курорты, а других — в небольшие городки, где живет не больше  50 тысяч человек.  Такие города так и называются — малыми.  В таких городах вкус лета многим  кажется более густым и пряным. И каждый выбирает себе городок по вкусу — кому-то милее Крым, кому-то янтарные берега Балтики.  А кому-то просторы средней полосы России.

1. Алушта, Крым― 4061 р. / 8 ночей*
2. Судак, Крым― 3628 р. / 7 ночей
3. Зеленоградск, Калининградская область ― 6935 р. / 6 ночей
4. Светлогорск, Калининградская область ― 5067 р. / 7 ночей
5. Сортавала, Карелия ― 6457 р. / 3 ночи
6. Соль-Илецк, Оренбургская область ― 3080 р. / 5 ночей
7. Алупка, Крым― 3336 р. / 8 ночей
8. Саки, Крым― 2865 р. / 9 ночей
9. Суздаль, Владимирская область ― 6396 р. / 2 ночи
10. Пионерский, Калининградская область ― 4663 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.