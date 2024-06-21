Города Крыма — в топе популярных малых городов для отдыха летом

Летом кого-то тянет на многолюдные курорты, а других — в небольшие городки, где живет не больше 50 тысяч человек. Такие города так и называются — малыми. В таких городах вкус лета многим кажется более густым и пряным. И каждый выбирает себе городок по вкусу — кому-то милее Крым, кому-то янтарные берега Балтики. А кому-то просторы средней полосы России.